Z območja Gaze na Izrael poletele rakete

Gaza, 27. oktobra - Z območja Gaze je na ozemlje Izraela v petek poletela vrsta raket. Do napada je prišlo, potem ko je bilo v novih spopadih na meji med palestinskim območjem Gaza in Izraelom le nekaj ur prej ubitih pet Palestincev. Izraelska vojska je prepričana, da je izstrelitev raket naročila Sirija, ki naj bi jo pri tem podprl tudi Iran, in napovedala odziv.