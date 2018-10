Najdaljši dvoboj world series v zgodovini dobili Los Angeles Dodgers

Los Angeles, 27. oktobra - Z zmago na najdaljši tekmi velikega finala baseballske lige MLB, tako imenovani world series, so se v zgodovino zapisali Los Angeles Dodgers, ki so po 7:20 ure igre in rekordnih 18 menjavah premagali Boston Red Sox s 3:2. Junak večera je bil Max Muncy, ki je po več kot sedmih urah igre dosegel samostojni homerun.