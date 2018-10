Vreme: Pretežno oblačno in deževno

Ljubljana, 27. oktobra - Na severozahodu bo pogosto in močneje deževalo, dež pa se bo občasno razširil še na južne in osrednje kraje ter proti severovzhodu. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 14, drugod od 16 do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.