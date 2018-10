Denarni clasico: Barcelona in Real Madrid dirjata do milijarde

Ljubljana, 27. oktobra - Pri nogometnih obračunih med Barcelono in Real Madridom gre za 116 let dolgo rivalstvo brez primere, vse od igrišča, premočenega s konjskim gnojem, in gledalci, ki so padali na teren kot zadetki. Barcelona je dobila prvi dvoboj maja 1902 s 3:1, več kot stoletje pozneje pa ima clasico povsem druge dimenzije.