Luka Dončić prvi strelec večera, a brez zmage

Toronto, 27. oktobra - Košarkarji Dallas Mavericks, ki se jim je pred to sezono pridružil mladi slovenski zvezdnik Luka Dončić, so v severnoameriški ligi NBA tokrat gostovali pri Toronto Raptors. Gostitelji so na krilih Kyla Lowryja, ki je dosegel 20 točk in 12 podaj, slavili zmago s 116:107. Prvi strelec večera je bil sicer Dončić, ki je v 35 minutah zbral 22 točk.