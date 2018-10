Spet slab teden za newyorške borzne indekse

New York, 27. oktobra - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so imeli spet slab trgovalni teden, indeksa Dow Jones in S&P 500 sta zdaj nižje kot konec 2017. Največje padce so beležili v sredo, zaradi slabega poročila o prodaji novih stanovanjskih nepremičnin v septembru. Na borzah se tako nadaljuje obdobje nervoze zaradi nadaljevanja višanja obrestnih mer.