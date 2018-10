Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (26. 10.)

Ljubljana, 26. oktobra - Tuje tiskovne agencije so med drugim pisale, da je Slovenija v petek začela privatizacijo do tričetrtinskega deleža NLB. Poročale so tudi o tem, da so se po mnenju slovenskega ministra za zdravje čakalne vrste za številne diagnostične preiskave znatno skrajšale. Pisale so tudi, da je triletni družinski pes med požarom rešil življenje 13-letniku.