Jaka Blažič z Barcelono do zanesljive zmage

Ljubljana, 26. oktobra - Slovenski košarkar Jaka Blažič je v dresu Barcelone v 4. krogu evrolige gostoval v Istanbulu pri Darussafaki in po odlični zadnji četrtini, ki so jo Katalonci dobili z 21:7, slavil zmago z 79:71. Blažič je za blaugrano odigral 29 minut in pol in v tem času k zmagi prispeval pet točk, pet skokov in eno podajo.