FBI prijel glavnega osumljenca pošiljanja paketov z eksplozivom

Washington, 26. oktobra - Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je danes prijel glavnega osumljenca, ki naj bi na različne naslove poslal najmanj 13 pošiljk z eksplozivom. Gre za Cesarja Sayoca, ki je osumljen najmanj petih kaznivih dejanj, od sestavljanja eksplozivnih naprav do grožnje nekdanjim predsednikom, zaradi česar mu grozi do 58 let zapora.