Logaški župan Menard v tekmo z dvema izzivalcema

Logatec, 2. novembra - Z aktualnim logaškim županom Bertom Menardom se bosta na novembrskih lokalnih volitvah za županski stolček pomerila še dva tekmeca, v tem mandatu občinska svetnika. Tako Menard kot kandidat SD Janez Istenič in kandidat SDS Zoran Mojškerc obljubljajo prenovo in razširitev javne infrastrukture, predvsem šol in vrtcev.