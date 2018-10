Sumljiva pošiljka za občana ni bila nevarna

Ljubljana, 26. oktobra - Ljubljanski policisti so bili danes okoli poldneva obveščeni o pošiljki z neznano snovjo, ki jo je prejel občan. Med vožnjo jo je odprl in v njej našel majhno embalažo z neznano snovjo. Rezultati analize so pokazali, da snov ni bila nevarna, so za STA potrdili na ljubljanski policijski upravi.