Na okrogli mizi SMC obudili idejo o ljubljanskem tramvaju

Ljubljana, 26. oktobra - Kandidat SMC za župana Mestne občine Ljubljana Dragan Matić in njegovi sogovorniki so na današnji okrogli mizi obudili idejo o vzpostavitvi tramvaja v prestolnici. Evropska komisarka za promet Violeta Bulc je ob tem izpostavila, da se mesta danes vse bolj krepijo in da je povezljivost predpogoj gospodarskega in socialnega razvoja.