FBI v povezavi z bombnimi pošiljkami prijel osumljenca

New York, 26. oktobra - Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je na Floridi prijel osumljenca v povezavi s preiskavo najmanj 12 sumljivih pošiljk in paketov z bombami, ki so bili med drugim poslani na naslove bivšega predsednika ZDA Baracka Obame ter nekdanje državne sekretarke in demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton.