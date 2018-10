Na vrhovnem sodišču bodo kljub nestrinjanju z argumenti ESČP njegovo odločitev upoštevali

Ljubljana, 26. oktobra - Vrhovno sodišče se ne strinja z argumenti Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Pro Plus, a to ne pomeni, da "odločitev ESČP ne bo tam, kjer je to potrebno, upoštevana". Tako na vrhovnem sodišču odgovarjajo na kritike pravnih strokovnjakov, ki jim očitajo samovoljno ravnanje.