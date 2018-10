Premier in finančni minister v tej fazi brez komentarja na cenovni razpon za delnice NLB

Ljubljana, 26. oktobra - V kabinetu predsednika vlade Marjana Šarca in na finančnem ministrstvu so ob objavi cenovnega razpona za delnice NLB v postopku javne ponudbe delnic (IPO) zapisali, da razpona in ostalih podrobnosti postopka ne morejo komentirati. Gre namreč za cenovno zelo občutljive informacije v času, ko je postopek še v teku.