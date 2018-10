Raziskava: Nekatere žitarice v ZDA bi lahko vsebovale sledi glifosata

Ljubljana, 28. oktobra - Nekatere žitarice, ki so priljubljen obrok za zajtrk, lahko vsebujejo sledove kancerogenega glifosata, kaže raziskava ameriške okoljevarstvene organizacije EWG. Testirali so 28 različnih žitaric in drugih podobnih proizvodov v ZDA, ki jih za zajtrk radi pojejo predvsem otroci, in v njih našli sledove tega pesticida, namenjenega zatiranju plevela.