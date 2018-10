Šempetrska bolnišnica preklicala sklep o odpovedi operacij

Šempeter pri Gorici, 26. oktobra - Zaradi pomanjkanja medicinskega osebja so v začetku oktobra v šempetrski bolnišnici odpovedali termin operacij 31 pacientov. Zdaj so iz bolnišnice sporočili, da bo z začetkom novembra delo na oddelku za abdominalno kirurgijo potekalo nemoteno. Zato so na seji strokovnega sveta v sredo preklicali omejitev števila operacij na tem oddelku.