Sumljivi paket tudi za demokratskega senatorja Coryja Bookerja

New York, 26. oktobra - Sumljiv paket, kakršne so neznanci v minulih dneh poslali kritikom ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je prispel tudi na naslov demokratskega senatorja Coryja Bookerja, je danes sporočil ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI). Senator je že enajsti primer, ki so mu poslali pošiljko, podobno paketu bombi, poročajo tuje tiskovne agencije.