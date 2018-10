Abu Dabi, 26. oktobra - Združeni Arabski Emirati bodo od sobote do ponedeljka (27.-29. oktobra) gostili veliko nagrado Abu Dabija v judu. Med 372 judoisti iz 62 držav bo 11 slovenskih judoistov in judoistk, tudi olimpijska prvakinja Tina Trstenjak in evropski prvak Adrian Gomboc.