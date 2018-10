Pestro ozadje nastopa tujih tekačev na ljubljanskem maratonu

Ljubljana, 26. oktobra - Večina gledalcev na nedeljskem Volkswagen 23. ljubljanskem maratonu bo najboljše tuje tekače na progi lahko spremljala le dobri dve uri, tekačice pa slabi dve uri in pol. Toda to je vrh dela, ki se je začel januarja letos, julija je sledil zaključek in podpis vseh pogodb, vsega pa bo konec v nedeljo, ko bo znano, če bo padel rekord proge.