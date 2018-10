Ljubljanska borza: Indeks navzgor

Ljubljana, 26. oktobra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 766.300 evrov poslov. Največ ga je odpadlo na delnice Krke, ki so sicer končale na izhodiščni ravni. Nekoliko več so vlagatelji povpraševali še po delnicah Telekoma Slovenije, Cinkarne Celje in Petrola. Indeks je dan sklenil 0,17 odstotka nad gladino.