Zadnji dan za potrjevanje kandidatur za lokalne volitve

Ljubljana, 28. oktobra - Občinske volilne komisije imajo še danes čas za potrditev županskih kandidatur in list kandidatov, ki bodo nastopili na novembrskih lokalnih volitvah. Velika večina jih je to že storila, z izjemo tistih, ki so morale zaradi pritožb zavrnjenih kandidatov počakati še na odločitev upravnega sodišča.