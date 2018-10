Literati ob obletnici deklaracije človekovih pravic v spomin novinarju Džamalu Hašodžiju

Berlin, 29. oktobra - Mednarodni literarni festival v Berlinu je ob 70-letnici sprejetja splošne deklaracije človekovih pravic pozval posameznike, institucije, univerze, šole in medije, ki cenijo svobodo tiska in človekove pravice, da organizirajo in sodelujejo v svetovnem branju v spomin na umorjenega savdskega novinarja Džamala Hašodžija. Branje bo 10. decembra.