Pravilno ravnanje z nevarnimi snovmi ključno za zagotavljanje varnosti pri delu

Ljubljana, 26. oktobra - Kemikalije so ključnega pomena za sodoben način življenja in proizvodnje, zaradi nekaterih nevarnih lastnosti pa lahko škodljivo učinkujejo na okolje in zdravje. Ob zaključku posveta letošnjega Kemijska varnost za vse so sodelujoči zato opozorili na osveščanje o pravilnem ravnanju z nevarnimi snovmi, da ne bi po nepotrebnem prihajalo do nezgod.