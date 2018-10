S kurjenjem dovolj suhega lesa do znatnega prihranka sredstev za ogrevanje

Ljubljana, 26. oktobra - V malih kurilnih napravah ne smemo kuriti plastike, obdelanega ali premazanega lesa, oblačil in drugih odpadkov, so predstavniki okoljskega ministrstva opozorili na novinarski konferenci. Če kurimo pravilno sušen les, pa lahko prihranimo znaten delež sredstev za ogrevanje in hkrati varujemo svoje zdravje, je dejala Tanja Bolte z agencije za okolje.