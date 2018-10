Danes bo več kot 10.000 upravičencev prejelo štipendije

Ljubljana, 26. oktobra - Vsi tisti dijaki in študentje, ki jim je bilo o njihovi vlogi odločeno do ponedeljka do 12. ure, bodo danes dobili nakazano štipendijo na svoj račun. Skupaj bo tako danes izplačanih 10.018 državnih in 590 Zoisovih štipendij za več kot milijon evrov, piše na spletni strani ministrstva za delo.