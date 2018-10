V EU lani porast izpustov toplogrednih plinov

Bruselj, 26. oktobra - Izpusti toplogrednih plinov po EU so se v letu 2017 nekoliko zvišali, predvsem na račun transportnega sektorja, kažejo danes objavljene ocene Evropske agencije za okolje (EEA). Agencija poroča o 0,6-odstotnem porastu izpustov. EU je še vedno na poti k izpolnitvi svojih ciljev do 2020, do leta 2030 pa se bodo morale države precej bolj potruditi.