Zaradi prodaje drog vrstnikom na eni od šol na Goriškem bodo ovadili pet mladoletnikov

Nova Gorica, 26. oktobra - Policija je v torek na severnem Primorskem opravila več hišnih preiskav v zvezi s prodajo prepovedanih drog v okolici ene od šolskih ustanov na Goriškem. Opravili so hišne preiskave pri petih mladoletnih in eni polnoletni osebi ter pri tem zasegli več vrst mamil in z njimi povezanih pripomočkov. Zoper osumljence bo policija podala kazensko ovadbo.