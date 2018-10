BalKam bo v Ljubljano pripeljal snemalsko najuspešnejše filme zadnjih dveh let z območja bivše Jugoslavije

Ljubljana, 26. oktobra - V Slovenski kinoteki bo od od 2. do 5. novembra potekal balKam - prva pregledna revija snemalsko najuspešnejših filmov zadnjih dveh let s področja bivše Jugoslavije po izboru nacionalnih združenj direktorjev fotografije. Program je namenjen tako strokovni kot širši javnosti, vključuje projekcije, predstavitev knjige, pogovore in predavanje.