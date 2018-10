Socialni partnerji po seji ESS optimistični glede socialnega dialoga

Ljubljana, 26. oktobra - Člani Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) so danes med drugim govorili o svojih pričakovanjih v mandatu 2018-2022. Kot so povedali po seji, so optimistični in pričakujejo socialni dialog na podlagi strokovnih argumentov. Za učinkovit socialni dialog se je zavzel tudi premier Marjan Šarec, ki se je udeležil seje.