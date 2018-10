Zamaskirana neznanca oropala bencinski servis v Štorah

Štore, 26. oktobra - Celjski policisti so bili zjutraj obveščeni o ropu bencinskega servisa v Štorah. Ugotovili so, da sta zamaskirana neznanca pri avtopralnici ob servisu pristopila do zaposlene, jo potisnila v trgovinski del servisa ter zahtevala denar. Ko sta ga dobila, sta odšla. Pri iskanju roparjev policisti prosijo za pomoč tudi javnost.