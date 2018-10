Preseganje delcev PM10 v letih 2017 in 2018

Ljubljana, 29. oktobra - Male kurilne naprave so v Sloveniji eden od glavnih razlogov za onesnaženje s trdimi delci PM10. V letošnji jeseni so podatki zaenkrat na voljo zgolj za september, ko je Agencija RS za okolje (Arso) zabeležila le štiri preseganja mejne dnevne vrednosti za delce PM10 na merilnem mestu Zagorje. Na drugih merilnih mestih pa ni prišlo do preseganj.