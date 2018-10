Slovenija prihodnje leto s svojima prvima satelitoma v vesolju

Ljubljana, 27. oktobra - Slovenija bo predvidoma v prvi polovici leta 2019 v vesolje poslala prva slovenska satelita Trisat in Nemo HD. Na podlagi obstoječih podatkov evropskega programa Copernicus in z njima pridobljenih podatkov bo mogoče razviti rešitve na področjih kmetijstva, gozdarstva, naravnih nesreč in urbanizma, je sporočila slovenska vlada.