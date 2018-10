V Radovljici nova razdelilna transformatorska postaja za boljšo oskrbo z elektriko

Radovljica, 26. oktobra - Elektro Gorenjska je danes v Radovljici odprl novo 110/20-kilovoltno razdelilno transformatorsko postajo in novo 110-kilovoltno plinsko izolirano GIS-stikališče. 2,4 milijona evrov vredna investicija izboljšuje zanesljivost in kakovost oskrbe z električno energijo na širšem radovljiškem območju in omogoča nadaljnji razvoj turizma in gospodarstva.