V Berlinu razstava del Maxa Beckmanna

Berlin, 27. oktobra - V Grafičnem kabinetu razstavišča Kulturforum je na ogled razstava del nemškega umetnika Maxa Beckmanna (1884-1950) iz zbirke zbiratelja in trgovca z umetninami Erharda Göpela. Združuje sliki Avtoportret v baru (1942) in Portret Erharda Göpela (1944) ter 46 risb in 52 grafik, ki jih je Berlinskim državnim muzejem zapustila Barbara Göpel.