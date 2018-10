Nagrada Škrabčeve ustanove za posebne dosežke Andreji Žele

Ljubljana, 26. oktobra - Ustanova patra Stanislava Škrabca je nagrado za posebne dosežke podelila Andreji Žele za obsežen in kakovosten znanstveni opus z bazičnimi raziskavami slovenske skladnje, publicistično odzivanje na različne pojave in dogajanja, povezana s slovenskim jezikom, ter razvejano strokovno in organizacijsko dejavnost. Podelila je tudi šest štipendij.