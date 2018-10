Arso opozarja na možnost burnega vremenskega dogajanja v prihodnjih dneh

Ljubljana, 26. oktobra - Vremenoslovci Arsa opozarjajo na burno vremensko dogajanje v prihajajočih dneh. Tudi na Upravi RS za zaščito in reševanje opozarjajo, da bodo do ponedeljka padavine naraščale, močnejše bodo predvidoma v zahodni, južni in osrednji Sloveniji. Pihal bo tudi močan veter.