Na upravno sodišče doslej 26 pritožb na odločitve občinskih volilnih komisij

Ljubljana, 26. oktobra - Izteka se rok, do katerega morajo občinske volilne komisije odločiti o potrditvi kandidatur na lokalnih volitvah. Večina jih je to že storila, nekatere pa še čakajo na odločitev upravnega sodišča, na katerega so se s pritožbo obrnili zavrnjeni kandidati in liste. Sodišče je doslej prejelo 26 pritožb, šestim je ugodilo, deset pa jih je zavrnilo.