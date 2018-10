V Italiji zaradi trpinčenja otrok v vrtcu aretirali štiri vzgojiteljice

Bari, 26. oktobra - Na območju Barija na jugu Italije so karabinjerji aretirali štiri vzgojiteljice, ki so v vrtcu trpinčile otroke. Vzgojiteljice so otroke porivale, jih klofutale, teple po rokah, jih vlekle, dokler niso padli, jih silile, da so bili z obrazom naslonjeni na mize ter jih besedno ustrahovale, danes poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.