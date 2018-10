Policija opominja: V gneči na cestah in pokopališčih ne pozabite na varnost

Ljubljana/Kranj, 26. oktobra - Počitnice in praznični dnevi, ki so pred nami, so priložnost za počitek in izlete, obiske prijateljev in svojcev, obiskovanje pokopališč. Pri tem pa ne pozabite varnost svojega premoženja. Policisti Policijske uprave Kranj ljudi opozarjajo, da lahko z ustreznim samozaščitnim ravnanjem preprečijo marsikatero neprijetnost.