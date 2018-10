Inter podaljšal pogodbe s šesterico

Milano, 26. oktobra - Italijanski nogometni velikan Inter, za katerega brani slovenski vratar Samir Handanović, je podaljšal pogodbe s šestimi igralci, in sicer Hrvatom Marcelom Brozovićem, Italijanoma Antoniom Candrevo in Robertom Gagliardinijem, Brazilcema Henriquejem Dalbertom in Mirando ter Urugvajcem Matiasom Vecinom.