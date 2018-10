Na razstavi presežkov slovenske avtomobilske industrije pozivi k mednarodnem povezovanju

Ljubljana, 26. oktobra - V prostorih GZS v Ljubljani so danes odprli razstavo presežkov slovenske avtomobilske industrije in mobilnosti. Evropska komisarska Violeta Bulc in zunanji minister Miro Cerar sta na dogodku izpostavila vlogo Slovenije pri razvoju te industrije. Bulčeva je ob tem pozvala še k mednarodnem povezovanju pri projektih s področja mobilnosti.