Google v zadnjih dveh letih zaradi spolnega nadlegovanja odpustil 48 ljudi

San Francisco, 25. oktobra - Spletni velikan Google je sporočil, da so v zadnjih dveh letih iz družbe odpustili 48 zaposlenih, vključno s 13 vodilnimi, zaradi obtožb o spolnem nadlegovanju, kar da kaže na njihovo ostro držo do neprimernega ravnanja, poroča AFP. S tem so se odzvali na pisanje New York Timesa o izdatni odpravnini enemu od zaposlenih po takih obtožbah.