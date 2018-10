V Velenju so odprli Spominski center 1991

Velenje, 25. oktobra - V Velenju so popoldne slovesno odprli Spominski center 1991, v katerem je na ogled stalna razstava o procesih in dogodkih, povezanih z osamosvajanjem Slovenije v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini. Slovesnosti sta se udeležila tudi obrambni minister Karl Erjavec in pravosodna ministrica Andreja Katič.