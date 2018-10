Po prvem dnevu v Dohi pričakovano na vrhu ruski telovadci

Doha, 25. oktobra - Ruski telovadci so po pričakovanjih v vodstvu po prvem dnevu kvalifikacijskih nastopov na 48. svetovnem prvenstvu v Dohi, prvem kvalifikacijskem situ za Tokio 2020. Tako njihove največje tekmece, Japonce, Kitajce in Britance, kot tudi edinega slovenskega aduta Saša Bertonclja kvalifikacijski nastopi in boj za finale čakajo šele v petek.