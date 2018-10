Primorske novice: O osebnostni kompatibilnosti (26. 10.)

Koper, 25. oktobra - Vsi smo si z nekom vzajemno zoprni. Če moramo delati skupaj, to pač počnemo. Osebna nekompatibilnost je termin, ki so se mu politiki izogibali in so za izogibanje uporabljali evfemizme, kot je "konceptualno razhajanje", "politična razhajanja" in podobno, v Primorskih novicah piše Antiša Korljan.