TV Slovenija: Trboveljčani v zameno za sadiko pristali na kandidatni listi za občinske svetnike

Trbovlje, 25. oktobra - Volilna kampanja je že v polnem teku. V njej pa se je znašlo tudi nekaj Trboveljčanov, ki so na stojnici pred nakupovalnim centrom prejeli sadiko rože in čez nekaj dni presenečeni ugotovili, da so se znašli na kandidatni listi za občinske svetnike pri stranki Zeleni Slovenije Andreja Čuša, je poročala TV Slovenija.