Real visoko premagal Budućnost

Madrid, 25. oktobra - Aktualni evropski klubski prvaki, košarkarji Real Madrida, so v 4. krogu košarkarske evrolige s 89:55 premagali črnogorsko Budućnost. Američan s slovenskim potnim listom Anthony Randolph, ki je postal MVP drugega kroga, je za gostitelje zadel 11 točk in imel štiri podaje, Klemen Prepelič pa dve točki in štiri podaje.