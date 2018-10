V Novi Gorici so se srečali predstavniki nestrankarskih gibanj

Nova Gorica, 25. oktobra - Na pobudo gibanja Goriška.si so se v Novi Gorici danes zbrali nekateri županski kandidati in predstavniki vzhajajočih lokalnih gibanj, ki vstopajo ali so že vstopili v politični prostor z nestrankarsko agendo, ki izhaja iz idej in potreb občank in občanov. Prvo srečanje je bilo namenjeno izmenjavi izkušenj pri delu v lokalni skupnosti.