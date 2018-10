Španska policija med pošiljko banan odkrila šest ton kokaina

Madrid, 25. oktobra - Španska policija je danes sporočila, da je med pošiljko banan odkrila več kot šest ton kokaina. Aretirali so 16 oseb, nekatere med njimi išče nizozemska policija. Med policijsko akcijo v pristanišču Malaga na jugu države so zaplenili tudi gotovino, orožje in luksuzna vozila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.